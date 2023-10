Yeah Yeah Yeahs! en México: ¿Cuándo es el esperado concierto y cuál es el setlist?

Una de las agrupaciones más queridas del rock por los fans chilangos estará de regreso en la Ciudad de México, luego de que el año pasado dieron una memorable presentación en el escenario del Corona Capital 2022. Se trata de los Yeah Yeah Yeah!, quien se presentarán en el Pepsi Center.

La banda neoyorkina está compuesta por la vocalista y pianista Karen O, el guitarrista Nick Zinner y el baterista Brian Chase, quienes en actuaciones en vivo se complementan con David Pajo. Su música, es una mezcla de estilos retro con guitarras punk/rock fuertes, sonidos sintéticos y chillones, erráticos y voces melancólicas.

La banda se formó en 2000 y ha grabado cinco álbumes de estudio. "Fever to Tell" fue el primero y lo lanzaron en 2003. El segundo, "Show Your Bones", se lanzó en 2006 y fue nombrado el segundo mejor álbum del año por la revista NME. Asimismo, el tercero, "It's Blitz!", fue lanzado el 31 de marzo de 2009 en los Estados Unidos y el 6 de abril en el resto del mundo. Los últimos dos fueron lanzados en 2013 y 2022 respectivamente y llevan por título "Mosquito" y "Cool It Down".

Yeah Yeah Yeahs! tienen un puñado bastante amplio de seguidores que esperan el regreso de la banda y el próximo 3 y 4 de octubre los neoyorkinos brindarán un espectáculo memorable en las instalaciones del Pepsi Center.

La cita para el concierto es a las 21:00 horas y se espera que la agrupación haga un recorrido por su longeva carrera musical, con la que se han ganado el corazón de miles de melómanos alrededor del mundo.

¿Cuál es el setlis que tocarán?

De acuerdo con sus más recientes presentaciones, la banda podría tener prepara un amplio setlist que podría estar compuesto por los siguientes temas:

“Spitting Off the Edge of the World”

“Cheated Hearts”

“Pin”

“Under the Earth”

“Burning”

“Zero”

“Wolf”

“Soft Shock”

“Gold Lion”

“Maps”

“Head Will Roll”

“Date With the Night”

DGC