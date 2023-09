Así se vive el concierto de The Weeknd en el Foro Sol de la Ciudad de México

Luego de cinco años, The Weeknd volvió a la Ciudad de México, en donde brinda un concierto alucinante. Desde temprana hora los fanáticos del canadiense comenzaron a congregarse en el Foro Sol para el regreso del cantante, de quien esperaban escuchar sus más grandes éxitos.

El show inició con "La Fama", tema que el canadiense interpreta junto a Rosalía. Sin la española en el escenario, el esperado concierto comenzó cuando personas con un atuendo blanco que les cubría desde la cabeza a los pies aaribaron al escenario.

El ambiente y la euforia se sentían en un recinto completamente lleno, en lo que es el primer show tras cinco años del canadiense en a capital del país. Con “Party Monster” el show terminó de comenzar mientras en el escenario hizo su aparición The Weeknd con una capa negra que lo tapaba totalmente y que después se quitó para lucir un casco y una mano robótica que lo hacía parecer un ciborg con un atuendo militar.

The Weeknd en el Foro Sol. De esta manera espectacular el cantante canadiense comenzó su primero de dos conciertos en la CDMX. Video: Adriana Góchez

El público brincaba mientras temas como “Take My Breath” “Sacrifice” y “How Do I Make You Love Me?” sonaron en el Foro Sol de la Ciudad de México. Uno de los clímax llegó con “Can’t Feel My Face” del disco aclamado disco Beauty Behind the Madness (2015).

The Weeknd en el Foro Sol. Así se vivió el ambiente durante la interpretación de su éxito Can’t Feel My Face’. Video: Adriana Góchez

Fue con el tema “House Of Balloons” que los seguidores del cantante alzaron globos blancos, como el video que se viralizó a través de redes sociales. Virtuosos músicos acompañaron a The Weeknd, en una noche en la que quedó claro el nivel de artistas que es y por qué fue seleccionado para presentarse en el Superbowl LV.

The Weeknd recorrió la enorme pasarela para cantar en el escenario alterno “Lost In The Fire” Video: Adriana Góchez

Con información de Adriana Góchez

