Tras discriminación en baño de la Cineteca, María José sugiere que exista 'un baño elle'

Hace unas semanas, una mujer trans fue víctima de discriminación en la Cineteca Nacional, luego de ser sacada de un baño exclusivo para mujeres. Esto hecho causó indignación en redes sociales y generó diversas opiniones en el medio de la farándula.

En una reciente entrevista, la cantante María José fue cuestionada al respecto, luego de que se auto-asumiera promujer y prominorías: "Soy pro mujer, pro género de las minorías también, soy muy inclusiva", dijo. Ante los cuestionamientos, la cantante señaló que está a favor de que existan baños mixtos, para evitar este y otros problemas en lugares públicos.

"Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que estipular. Yo comentaba que en un aeropuerto me ha pasado que un señor no podía cambiar a su hija porque no había cambiadores de niños en los baños de hombres. Entonces qué pasa con los hombres, olvídate de su orientación sexual o de su sexualidad", señaló la cantante, quien reveló que su hija estaría participando en el musical "Vaselina".

"Yo creo que todos tenemos que tener un baño familiar o unisex o un baño 'elles' en donde podamos cambiar a nuestros hijos, ir al baño a hacer pipí y popó, lo que sea", agregó María José, quien recordó a Wendy Guevara, quien también ha dado su punto de vista al respecto.

"Que si iba al baño de mujeres 'no tú qué haces aquí' y si iba al baño de hombres 'no tú que haces aquí', entonces o sea no soy ni uno ni el otro y entonces si me agarran en la carretera a la cárcel o qué", dijo la cantante, quien agregó que "hay muchas cosas, no solamente de sexualidad o de género que se tienen que regular en los baños, empezando por los cambiadores de niño".

DGC