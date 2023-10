The Weeknd, un poderoso regreso a la CDMX lleno de futurismo

En un mundo en el que se habla de la Inteligencia Artificial e inmerso en la tecnología, si se pudiera hablar del rumbo de la música, un referente sería el concierto que ayer ofreció el aclamado cantante canadiense The Weeknd en el Foro Sol de la Ciudad de México, en su regreso, tras cinco años de ausencia, con la gira After Hours Til Dawn. Un show con escenografías futuristas, pantallas en alta resolución y música en la que convergen diversos géneros musicales y sonidos experimentales.

El espectáculo inició con “La Fama”, personas ataviadas con un atuendo blanco que les cubría desde la cabeza a los pies comenzaron a caminar por la enorme pasarela que se colocó y llegaba a más de la mitad de la pista del Foro Sol, que convocó a 65 mil asistentes.

La “Party Monster” comenzó con esta canción y la aparición de The Weeknd con una capa negra que lo tapaba totalmente y que después se quitó para lucir un casco, una mano robótica que lo hacía parecer un ciborg y un atuendo militar.

The Weeknd en el Foro Sol. De esta manera espectacular el cantante canadiense comenzó su primero de dos conciertos en la CDMX.. Video: Adriana Góchez

Los saltos que hicieron cimbrar al recinto vinieron con “Take My Breath” y la euforia siguió con “Sacrifice” y “How Do I Make You Love Me?”, con ésta última pidió a sus fans que saltaran.

Los temas fueron el preámbulo para desatar el baile, gritos y baile con uno de sus grandes éxitos “Can’t Feel My Face” del disco aclamado disco Beauty Behind the Madness (2015).

Después recorrió la enorme pasarela para cantar en el escenario alterno “Lost In The Fire”. La enorme esfera que se colocó sobre esa tarima se pintó de azul.

Mientras que en “Often” sorprendió con un espectáculo de fuegos artificiales que se conjugaban con el poderoso sonido de la batería, al tiempo que atrás, en la pantalla principal se presentaba una ciudad apocalíptica.

The Weeknd en el Foro Sol. Así se vivió el ambiente durante la interpretación de su éxito Can’t Feel My Face’. Video: Adriana Góchez

Con “Starboy”, del disco homónimo en el incursionó en el trap, trajo mucho flow; y para “House Of Balloons”, por iniciativa propia, los fans alzaron globos blancos, como se pasó la voz en redes sociales para que se hiciera.

En el concierto, además de incluir una espectacular producción, The Weeknd estuvo acompañado de músicos que estuvieron a la altura del show, principalmente el guitarrista y el baterista.

Cuando sonó ”Low Life”, The Weeknd tocó los teclados y en ”Reminder” se quitó el casco para mostrar su rostro, con lo cual desató los gritos de sus seguidores.

Uno de los momentos esperados llegó con la famosa “Earned It”, de la película 50 sombras de Grey, en la que la voz de Abel Makkonen Tesfaye cautivó a los presentes.

El show estuvo marcado por un emotivo momento con ”Out Of Time”, porque el cantante bajó del escenario para convivir con sus fans. Una chica fue la afortunada a la que The Weeknd le cantó frente a frente. Con ”I Feel It Coming”, otro de sus mayores éxitos, siguió saludando a sus seguidores, mientras la esfera y las pulseras que traía el público se iluminaban de azul.

The Weeknd recorrió la enorme pasarela para cantar en el escenario alterno “Lost In The Fire”. Video: Adriana Góchez

Después de esa interpretación, el ganador de cuatro Premios Grammy recibió una merecida ovación de todos los presentes. Al cierre de esta edición había transcurrido la mitad del espectáculo y la emoción y energía estaba a tope con The Weeknd uno de los artistas contemporáneos más importantes del momento.

