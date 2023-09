Depeche Mode demuestra su poderío electrónico

Uno de los conciertos más esperados de este año en México ocurrió la noche de ayer con la primera de tres fechas de Depeche Mode en el Foro Sol. Un viaje en el tiempo musical lleno de emotividad y en el que la banda demostró su poderío electrónico: se recordó al fallecido Andrew Fletcher y fans bailaron los clásicos y nuevas canciones.

Pasadas las 21:00 horas, Dave Gahan y Martin Gore, aparecieron ante 65 mil personas, de acuerdo con cifras de OCESA, acompañados de otros músicos. De la misma forma en la que abren su álbum más reciente Memento Mori, los británicos iniciaron su ritual sonoro con “My Cosmos Is Mine”, a la cual le siguió de inmediato la también nueva “Wagging Tongue”, en lo que fue un comienzo tranquilo y seguro que se mantuvo en la misma atmósfera con el primer clásico en sonar, “Walking In My Shoes”.

Uno de los temas indispensables del grupo, “It’s No Good”, sonaba mientras que prácticamente todos los presentes bailaban y cantaban “Don’t say you want me, Don’t say you need me”.

Martin Gore se lució en el show. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Llegó “Sister of Night” con un vocalista bailando y dando vueltas en el escenario. Más tarde se pudo escuchar la ochenterísima “Everything Counts”, que cerró con miles de voces cantando su coro una y otra vez mientras el cantante permanecía en silencio para escucharles. Después tocaron “Precious” con su sonido synth pop tan característico.

Con “Question Of Lust” llegó el momento de escuchar a Martin Gore, quien no lo hace nada mal y repitió en las voces con “Soul With Me”. Dave regresó al escenario para cantar “Ghosts Again”.

Después llegó otro clásico en la forma de “I Feel You”, que a 30 años de su lanzamiento sigue poniendo la piel chinita a quien lo escucha, sobre todo por ese toque especial que adquiere en directo. “A Pain That I’m Used To” puso a vibrar al público con ritmo bailable que en instantes llegaba a lo frenético.

Entre “World In My Eyes” y “Wrong”, el líder de Depeche Mode recordó brevemente al fallecido Andrew Fletcher, generando la emoción del público.

Se desplegó en el escenario una gran letra M. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA

Posteriormente, “Stripped” transportó a los años 80 con sus claras influencias de dark wave.

Otro de los grandes momentos de la noche se vivió con “Enjoy The Silence”, la cual cada asistente cantó con la misma entrega y emoción del mismo Dave Gahan, quien, por cierto, a sus 61 años de edad sigue siendo uno de los mejores frontman de su generación.

Para finalizar su increíble concierto en lo más alto, la banda nos regaló un combo triple de éxitos, conformado por “Just Can’t Get Enough” que desató la locura desde que sonaron las primeras notas de su característico teclado y puso a bailar absolutamente a todos, la potente oscuridad sonora de “Never Let Me Down Again” y la emblemática “Personal Jesus”, elección más que atinada para cerrar con broche de oro el show.

Al final, los asistentes quedaron sumamente complacidos y emocionados tras ser parte de una gran fiesta musical, cargada de mucha nostalgia y conformada por una variada selección de 23 canciones pertenecientes a la amplia discografía del grupo, que el sábado y el lunes repite en el Foro Sol.