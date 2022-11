Michelle Rubalcava ataca a Gustavo Adolfo Infante y dice que "no es periodista"

El pleito entre Michelle Rubalcava y Gustavo Adolfo Infante cada día crece más pues ahora el conductor del programa “El Chismorreo” despotricó otra vez en contra de su ex compañero y afirmó que no es un periodista.

Las fuertes declaraciones se las dio Ruvalcaba al programa 'SNserio', cuando él y los conductores Fabiruchis e Ivonne Chávez dijeron cuales eran los cinco peores periodistas de farándula.

Los elegidos fueron Mara Patricia Castañeda, Maxine Woodside, Pati Chapoy, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, a quien todos pusieron en último lugar.

“No voy a hablar ni mal ni bien, yo no tengo ningún roce. Mi único problema es que creo que ha equivocado el camino. Una cosa es hacer espectáculos, y otra es hacer las notas y dañar gente”, dijo Fabiruchis sobre Infante.

Michelle Ruvalcaba no se quedó callado y él si sacó el veneno para atacar a Gustavo Adolfo Infante sin misericordia:

“Para mí, que tenga muchos años alguien una carrera, sí tiene una importancia, pero para mí no representa lo más importante, porque con que algún momento haya causado algo catastrófico, lo echa a perder, entonces yo no me dejo llevar por la trayectoria”, inició.

Tras ello, Michelle afirmó que Gustavo Adolfo Infante no es un periodista, sino un castigador de los famosos: “Él ya dejó de pensar que es periodista y se siente juez, verdugo, una persona que cree que puede dar clases de cómo ir bien o mal por la vida, entonces para mí ya no es periodista”.