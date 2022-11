Gustavo Adolfo Infante se pelea en vivo con Vicente Fernández Jr: "Te cerré la boca" (VIDEO)

Vicente Fernández Jr. y Gustavo Adolfo Infante tuvieron una acalorada pelea en pleno programa en vivo, luego de que el hijo del Charro de Huentitán decidiera donarle su herencia a su mamá Doña Cuquita Abarca.

Así fue la pelea entre Vicente Fernández Jr. y Gustavo Adolfo Infante

El hijo de Vicente Fernández ofreció una entrevista al programa De Primera Mano en la que desde el inicio se mostró molesto por el tema que iban a tocar en la conversación.

“No tengo que dar ningún explicación a ningún medio de comunicación porque no se está haciendo ninguna cosa en contra de la ley y la familia está más unida que nunca. Muchos medios se han creído las caricaturas que sacó la otra televisora”, dijo Vicente Fernández Jr.

Inmediatamente Gustavo Adolfo Infante le respondió a Vicente Fernández Jr. y aseguró que no fue otra televisora, sino que había sido él el que sacó la información de lo de la transacción de sus tierras.

“Dijiste que habían sido chismes de pasillo y ayer le dijiste a una reportera que yo carecía de cualquier tipo de credibilidad, cosa con la cual no estoy de acuerdo, porque ya te he desmentido en dos ocasiones: una fue cuando tu papá me habló del hígado gay y me dijiste que yo era un mentiroso y que lo había sacado de contexto y elegantemente te cerré la boca.

“La semana pasada presentando lo que tengo del notario y no estamos mintiendo ni es falta de credibilidad, no soy un tipo sin ninguna credibilidad”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Vicente Fernández Jr. insistió en que los dichos de su papá fueron sacados de contexto, mientras que el periodista le mencionó que él defendió al Charro de Huentitán y que si la gente se molestó ya no era cosa de él.

“Ojalá que eso salga para cinco o seis programas con lo que estoy hablando como se hizo con la entrevista de mi padre”, reclamó Vicente Fernández Jr., pero Gustavo Adolfo Infante no se dejó y le respondió: “No tienes el peso que tenía tu papá”.