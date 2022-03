Así fue en la vida real el secuestro de Vicente Fernández Jr. presentado en "El Último Rey"

La polémica serie de Vicente Fernández “El Último Rey” arrancó de una manera fuerte, retratando el secuestro del primogénito de El Charro de Huentitán, Vicente Fernández Jr.

En la serie "El Último Rey" la reportera Dalia entrevista a Vicente Fernández y le pide que le relate el momento más difícil de su vida sugiriendo que le hable del secuestro de su hijo mayor.

Así fue en la vida real el secuestro de Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. fue secuestrado el 20 de mayo de 1998, el hijo del cantante estaba en el rancho de Los tres Potrillos, cerca de la Ciudad de Guadalajara en Jalisco, cuando fue privado de su libertad por una banda criminal.

Este suceso que devastó a la familia Fernández duró 121 días, en los cuales Vicente Fernández Jr. perdió dos de sus dedos, pues sus captores buscaban que la dinastía les diera cinco millones de dólares a cambio de la libertad del hijo del cantante.

“Sabía que había un riesgo muy fuerte de morir, que el único que estaba en peligro de muerte era yo… por supuesto que jamás se olvida, pero son aprendizajes y lecciones que nos da la vida, que nos da el destino”, contó Vicente Fernández Jr. a Univisión cuando se cumplieron 19 años del acontecimiento.

Tal como se muestra en la serie de Vicente Fernández "El Último Rey" recibió la llamada de los secuestradores minutos antes de salir al escenario, sin embargo, el intérprete que siempre dijo que se debía a su público dio el concierto entero en Morelia, Michoacán.

Durante los cuatro meses de cautiverio, tanto Vicente Fernández padre como su hijo Alejandro siguieron con sus presentaciones.

Unos trabajadores del rancho declararon a distintos medios de comunicación que Vicente Fernández se había encargado de las negociaciones para salvar a su hijo, sin embargo, mientras eso ocurría los secuestradores decidieron presionar a la familia y optaron por contratar un médico para que le amputara dos dedos a Vicente Jr: el anular y el meñique de la mano izquierda que, después de ser removidos, fueron enviados en una caja a su padre.

“Siempre lo que no te mata fuerza te da y yo nunca me he rendido en nada, siempre he sido muy seguro de mí y creo que son pruebas que mandan de arriba y las mandan a los que las podemos pasar”, contó Vicente Fernández Jr sobre este hecho.

Finalmente, el Charro de Huentitán logró que los delincuentes liberaran a su hijo y les pagó 3.2 millones de dólares.

Tiempo después, las investigaciones revelaron que los autores del delito formaban parte de una banda llamada ‘Los Mocha-dedos’. En el 2008 fueron capturados algunos miembros a los que les dieron 50 años de prisión.

