Doña Cuquita defiende a Vicente Fernández por serie "El Último Rey": "Están abusando de su nombre"

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, vuelve a lanzarse contra la serie de Televisa “El Último Rey” y asegura que “hay gente que está abusando de su nombre”.

María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, publicó un video en Instagram en la cuenta de Vicente Fernández en el que señala que si Chente estuviera vivo apoyaría la decisión de su esposa.

Asimismo, Cuquita recordó que la serie “El Último Rey” comenzó a filmarse desde octubre pasado cuando Vicente Fernández estaba hospitalizado luchando por su vida.

“Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre”, señaló Doña Cuquita en el breve video de poco más de un minuto.

“La sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera, me estaría apoyando; si creen que estoy sola, no estoy sola; si quieren abusar de mí, no, tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y creo mucho en las leyes”, afirmó Doña Cuquita en el video.

En un comunicado previo, Refugio Abarca expuso que en el pasado Vicente Fernández rechazó hacer su bioserie con Televisa porque quería que le cediera sus derechos gratuitamente, “me dijo: ‘Cuquita, estos no tienen llenadera’”.

Asimismo, la viuda del Charro de Huentitán indicó que Vicente Fernández había firmado un contrato con la empresa Caracol para que se transmitiera su serie, pero por Netflix y con Jaime Camil como protagonista.

Televisa afirma que sí estrenará “El Último Rey” de Vicente Fernández

Pese a la molestia de la familia Fernández y de que a través de sus abogados señalaron que un juez ordenó parar el estreno de “El Último Rey”, Televisa publicó un comunicado en el que indica que no ha recibido ninguna notificación judicial por lo que la serie va y saldrá en el tiempo y forma que se tenía previsto.

KR