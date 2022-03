Doña Cuquita dice que en serie El Último Rey no hay censura, "es un tema de dignidad"

Tras la polémica que se generó por la serie de Vicente Fernández “El Último Rey” la cual produce Televisa, Doña Cuquita, viuda de “El Charro de Huentitán”, publicó un comunicado en el que niega que haya censura y señaló que el cantante sólo autorizó la serie de Netflix.

A través de la cuenta de Instagram del fallecido Vicente Fernández se publicó el documento firmado por María del Refugio Abarca Villaseñor y recordó que Televisa buscó que el cantante le cediera los derechos para contar su vida de forma gratuita.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’”, señaló Doña Cuquita.

En ese sentido, la viuda de Vicente Fernández comentó que el cantante firmó un contrato con la empresa Caracol para que la serie sea transmitida en Netflix.

Asimismo recordó que para dicho proyecto se optó porque el protagonista sea Jaime Camil, al ser un actor que está alejado de la polémica y los escándalos.

“Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino.

“Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia”, se lee en el documento publicado en redes sociales.

Doña Cuquita explicó que ni ella ni sus hijos buscan dinero de Televisa “es un tema de dignidad. Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”, dijo.

Asimismo, la viuda de Vicente Fernández negó que en las medidas legales que tomó la familia esté detrás la censura.

“Vicente registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo”.

KR