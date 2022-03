El Último Rey, serie de Vicente Fernández, sí se va a transmitir, responde Televisa: "Estamos en contra de la censura"

Luego de que el despacho de abogados Del Toro Carazo informara que autoridades judiciales han ordenado a Televisa no reproducir, promover ni transmitir la serie “El Último Rey” por el uso no autorizado y con fines de lucro de marcas registradas y del nombre de Vicente Fernández, la televisora publicó un comunicado en el que señala que no recibió ninguna notificación de las autoridades y que por lo tanto el estreno de la producción sigue en pie.

“TelevisaUnivisión es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana a las 20:30 horas salga al aire, por el canal de las Estrellas, la serie “El Último Rey. El hijo del pueblo”, se lee en un comunicado de la televisora.

Asimismo, señaló que los Fernández pretenden impedir la transmisión de la serie con el argumento de que el nombre está registrado, además de que TelevisaUnivisión acusa que hay censura para estrenar la serie de Vicente Fernández.

“Con este argumento cualquier persona podría crear un registro y eso impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a las audiovisuales hablar de ellos. Esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera hablar de políticos, de personas del mundo artístico ni cualquiera que registre su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión”, se lee en el documento.

Posición de #TelevisaUnivision respecto a la bioserie #ElÚltimoRey sobre Vicente Fernández, basada en una investigación periodística. Estamos en contra de la censura a las audiencias mexicanas. pic.twitter.com/VJIuQIKtfy — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) March 13, 2022

Televisa indicó que tomará todas las medidas legales para asegurar que no haya censura en ningún contenido. Recordó que hubo producciones que se enfrentaron a la censura como fueron “La ley de Herodes” (1999) y “El crimen del padre Amaro” (2002).

“En ese entonces los intentos de censura fueron vencidos. Esperemos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público de México tome una decisión de qué ver en la ‘pantalla chica’”, señaló el comunicado.

Finalmente, Televisa advirtió que la serie de Vicente Fernández “El Último Rey” sí será transmitida este lunes 14 de marzo, la cual será basada en la obra periodística titulada “El Último Rey” de Olga Wornat.

