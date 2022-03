Estrenan serie de Chente en medio de guerra por derechos

La bioserie El último rey, el hijo del pueblo, que narra la vida del cantante Vicente Fernández, mantiene confrontada a Televisa Univision y a la familia del Charro de Huentitán: la empresa alega libertad de expresión y la viuda del intérprete, María Refugio, Cuquita Abarca, afirma que se trata de defender la dignidad de la memoria del artista y evitar que se lucre con su imagen.

Pese a la polémica y recursos legales, la empresa anunció ayer que la serie sí se estrenará hoy a las 20:30 horas por el Canal de las estrellas, ya que no ha recibido ninguna notificación legal que impida la transmisión de la serie protagonizada por Pablo Montero.

La televisora declaró en un comunicado que “Con él (Vicente Fernández) siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie, tan es así que en preparación de ésta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones”.

Expresó su preocupación al conocer los argumentos que aseguran que el nombre de Chente se encuentra registrado legalmente y que está prohibido su uso, pues apuntó que es un acto de censura a la libertad de expresión. “Esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera escribir ni hablar de políticos, de personas del mundo artístico ni de cualquiera que registre su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión”, argumentó la empresa.

Si creen que los artistas de México se van a dejar y aceptar que se pueden hacer series de su vida cuando protegieron sus nombres legalmente, se equivocan

María Refugio Abarca Villaseñor

Viuda

Sin embargo, más tarde, Cuquita hizo un fuerte pronunciamiento contra la serie producida por Juan Osorio. En la cuenta de Instagram de Vicente Fernández emitió un comunicado en el que aseguró que “ni ella ni sus hijos quieren ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un acto de dignidad… Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”.

Explicó que el vocalista registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. “Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar”, apuntó.

Dijo que en caso de que la televisora hoy transmita la bioserie estaría faltando a la ley: “Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Yo creo que las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales”.

Esperemos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público en México tome una decisión de qué ver en la ‘pantalla chica’ Televisa Univision

Comunicado

El Juzgado Décimo Civil y el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial (IMPI) prohibieron la transmisión de la serie por el uso no autorizado de marcas registradas.

La serie está basada en el libro El último rey de la periodista argentina Olga Wornat, una biografía no autorizada de Vicente Fernández.

La viuda del intérprete también manifestó su desacuerdo en que sea Pablo Montero quien dé vida a Chente: “Sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado”. Reiteró que la única bioserie avalada es la protagonizada por Jaime Camil.