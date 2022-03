Así fue en la vida real la noche en la que Vicente Fernández Jr. fue liberado del secuestro

En el capítulo siete de la serie “El Último Rey” se reveló cómo fue que Vicente Fernández Jr. Fue liberado tras haber sido secuestrado durante cuatro meses en 1998.

Sin embargo, un 11 de septiembre de 1998 Vicente Fernández Jr. llegó al rancho de Los 3 Potrillos vivo, pero sin los dos dedos que los secuestradores le habían cortado.

Así fue en la vida real la liberación de Vicente Fernández Jr.

En la serie de “El Último Rey” se vio que los secuestradores dejaron a Vicente Fernández Jr. en un sendero de nopales y cactus, con los que el hijo del cantante se espinaba. Le dijeron que no podía quitarse la venda de los ojos hasta dentro de una hora de lo contrario no llegaría vivo a su casa.

Sin embargo, después de una larga caminata, Vicente Fernández Jr. llegó a la carretera en donde pidió raid, una familia se detuvo, pero cuando les contó que lo acaban de liberar del secuestro, las personas se asustaron y lo bajaron del coche.

A decir de la serie de Vicente Fernández, un taxista llegó como “ángel” y recogió al primogénito del cantante y lo logró llevar al racho de su familia.

En distintas entrevistas el Charro de Huentitán contó cómo fueron los momentos de angustia que vivió. En una conversación que tuvo con el periodista Carlos Loret de Mola, el cantante dijo que después de que pagó el rescate pasaron 11 días y él todas las noches se iba a la carretera para ver si en alguno de los vehículos iba su hijo.

Señaló que al no ver indicios de vida de su hijo, Chente amenazó al jefe antisecuestros, incluso le dio el chip del teléfono de su hijo Gerardo Fernández para que el jefe de la policía se comunicara con los secuestradores.

Vicente Fernández condesó que él creyó que el jefe antisecuestros estaba coludido con los delincuentes: “Yo siempre estuve seguro que sí”, le dijo a Loret de Mola, pues recordó que tiempo después el policía apareció muerto.

El cantante contó en la entrevista que cuando su hijo regresó a casa se reencontró con él en una terraza del rancho y lo vio con la barba muy crecida y sin los dedos. Vicente Fernández dijo que nunca recibieron los dedos por lo que pensaron que solo se trató de una amenaza falsa.

“Cuando me lo devolvieron vivo recuerdo que Vicente llegó a la terraza, me abrazó, me besó y venía con la barba así (larga) y cuando le vi vendada la mano le dije: ‘qué traes en la mano hijo’, porque a mí me avisaron que me habían mandado los dedos, pero nunca los hallamos. Cuando lo vi que llegó sin dedos y me enseñó me dice: ‘Me cortaron mis dedos papá’”, recordó Vicente Fernández.

