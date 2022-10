Michelle Rubalcava afirma que Paty Chapoy obligó a Daniel Bisogno a casarse con mujeres

Michelle Rubalcava, conductor del programa “El Chismorro”, afirmó en su canal de YouTube que una fuente cercana le afirmó que Paty Chapoy obligó a Daniel Bisogno a casarse con mujeres para así ocultar que presuntamente tiene otras preferencias.

“Decían que Pati Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa, esto hace algunos años, me lo contó un amigo de TV Azteca, que incluso Doña Pati le dijo: ‘te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí’, a mí eso me dijeron”, afirmó Rubalcava.

“Por eso Daniel ha tenido varios matrimonios a pesar de que se dice que no le gustan las mujeres”, agregó el comunicador.

Inclusive, Ruvalcaba aseguró que ya todos los del medio han visto a Daniel Bisogno con quien es su presunto novio:

“Hasta la fecha no ha salido del closet, pero se ve que es una persona, que le da pena aceptar en caso de que, sí que tuviera una preferencia, que ya sabemos todos, yo lo he visto mil veces en el aeropuerto con el chavito”,

La versión de Michelle Rubalcava fue severamente cuestionada por los fans, quienes le recordaron la existencia del tío Pedrito Sola, quien siempre ha sido abiertamente gay. Ante ello, él respondió:

“Yo te estoy hablando de hace muchos años, el primer matrimonio de Daniel Bisogno fue hace más de diez años, Pedrito salió del closet hace no mucho, ahorita ya si la señora hiciera eso sería super castigada, pero aquel entonces cuando era un tabú, eso fue lo que a mí me dijeron”, dijo.