Daniel Bisogno revela que fue víctima de hackers... y fans se burlan de él: "A nadie le importa"

Tal parece ser que Daniel Bisogno no es muy querido por los internautas, pues el conductor reveló que fue víctima de hackers, pero los fans le dejaron claro que eso no le importa a nadie.

A través de Twitter, Ernesto Hernández, el asistente de Pati Chapoy, dio a conocer que a Bisogno le hackearon el WhatsApp.

Corran la voz! Ya se actuó pero de momento quien me quiera contactar directo a mi cel o por sms. https://t.co/HkB85osjoR — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) October 20, 2022

"Ojo, no es broma... Hackearon el WhatsApp de Daniel Bisogno, lo que se está haciendo costumbre. Tengan cuidado, no se dejen sorprender", dijo.

Daniel Bisogno retuiteó el mensaje y agregó: “Corran la voz. Ya se actuó, pero de momento quien me quiera contactar directo a mi cel o por sms".

Hay pues que tonta. A cada rato le roban, asaltan o la hackean. Lo que hace para que pelen a la bisona pic.twitter.com/QDZ1ciMZpV — Juanpi (@Juanpi_Kukin) October 20, 2022

No obstante, las respuestas de los fans fueron contundentes y le aseguraron dos cosas al conductor: que eso le era indiferente a todos y que decía eso para llamar la atención.

Lo que hacen para llamar la atención!!! 🤦🏼‍♂️😂Esperemos no se “filtre” el asqueroso pack de la mamzanita 69🤮🤮🤮@DaniBisogno — zerch (@zerchpav) October 20, 2022

"Ya no saben qué hacer para llamar la atención. Al rato dirán que fue Yolanda Andrade", “Who cares!” (a nadie le importa), "Con quién se juntará que les urge afectarlo con lo que guarda" y "La lista de teléfonos de jovencitos que debe tener ese celular", fueron algunos de los comentarios.

