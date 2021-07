Raúl Sandoval revela que Daniel Bisogno lo acosó sexualmente: "me dio un agarrón"

Tal parece ser que Daniel Bisgno se pasó de “mano larga” con el cantante Raúl Sandoval, pues éste reveló que el conductor de “Ventaneando” lo acosó sexualmente y le manoseó sus partes íntimas.

Durante su paso por “La Academia”, Raúl Sandoval entabló amistad con varios famosos, entre ellos Daniel Bisogno. Sin embargo, en algún momento se distanciaron y se especuló a que se debió porque el cantante comenzó a salir con Fran Meric.

No obstante, Raúl Sandoval ha revelado la perturbadora verdad por la cual rompió su relación con Bisogno.

El actor habló con “Chisme no Like” respecto a los rumores de su sexualidad que salieron en aquel entonces, pues se decía que él y Bisogno tenían un romance.

“Yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, tengo muchos amigos gays y si lo fuera, la última persona en la que me fijaría sería en Bisogno”, aclaró.

No obstante, Raúl no se quedó callado y reveló que “el Muñe” lo acosó sexualmente:

Así le dio el "agarrón" Daniel Bisogno a Raúl Sandoval

“Estamos reunidos ahí, se le pasaron las copillas o algo y me hizo una falta de respeto. Me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida. Me dio un agarrón en mis partes”, reveló el cantante.

“No le pegué un chingazado porque era mi amigo”, agregó para señalar que, como Daniel nunca se disculpó, prefirió romper su amistad con él.

Hasta el momento, Daniel Bisgno no se ha manifestado al respecto.