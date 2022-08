Daniel Bisogno ataca a Selena Gomez por presumir su barriga: "Quiere reposar como pulquero"

Selena Gómez se viralizó por dar un poderoso de amor propio, al subir un TikTok en el que presume su pancita al natural, el cual fue celebrado por todos… menos por Daniel Bisogno.

En video, Selena Gomez aparece en la playa acostada y presumiendo su barriga; el clip tiene un audio que dice: “mete esa panza”, el cual es replicado por la famosa, quien dice: "¡No voy a meter nada, porque las panzas reales están de vuelta!".

Poco después, el video de Selena Gomez fue retomado por “Ventaneando”, momento en el que Daniel “el muñeco” Bisgno no dudó en opinar sobre el cuerpo de la famosa:

“Selena Gomez, que mire, está de moda enseñar pelos, lonjas, carnes. Aquí le dicen que suma la barriguita y dice que no, que la quiere reposar como pulquero, pero también ¿cuál panza?”, dijo.

En seguida, Linet Puente defendió a Selena Gomez por su mensaje de empedramiento y de romper los cánones de belleza machista, cosa que Bisogno volvió a replicar.

“Que la meta para la foto no más, no es que no existan, es que dentro de lo que te puedas ver, te veas lo mejor posible… no hay porqué mostrar el lunar con pelos”, abundó.