Revelan que el supuesto novio de Daniel Bisogno estaría gravemente enfermo

Daniel Bisogno estaría devastado, pues se dio a conocer que su supuesto novio se encontraría gravemente enfermo, pues ambos fueron captados en una clínica médica.

Las imágenes las dio a conocer “TvNotas”, revista que también entrevistó a un amigo de Bisogno el cual señaló que el presunto novio del famoso, Jesús Castillo, llevaría varios meses gravemente enfermo.

Este jovencito de 23 años de edad es JESÚS CASTILLO el NOVIO en turno de DANIEL BISOGNO de 47 años. El romance va viento en popa, tanto así que JESÚS ya convive con la familia del conductor. El chico es estudiante derecho y DJ en un antro gay. BISOGNO está muy enamorado de él. pic.twitter.com/jYYN1o3503 — Doña Carmelita (@CarLon_2020) May 14, 2021

Y es que según lo declarado, el supuesto novio del famosos estuvo hospitalizado en agosto a causa de unos graves dolores, y que estuvo bastante mal.

“Todo comenzó en agosto pasado; Jesús estuvo en el hospital porque presentaba dolores y pasaron por momentos de incertidumbre muy fuertes, ya que estuvo muy grave. La realidad es que lo mantuvieron con mucho hermetismo, pero fueron varios días los que estuvo internado y al parecer los médicos le hicieron varios estudios”, declaró su amigo.

“Daniel nos comentó es que temió que Jesús tuviera una enfermedad mortal, pero por fortuna, mejoró y fue dado de alta, aunque aún no la libra”, añadió.

Asimismo, se dijo que el supuesto novio de Bisogno, quien es veinteañero, continuaría con problemas de salud: "Aún no saben qué tiene Jesús, se hizo la prueba de VIH y esta salió negativa".

Asimismo, la revista afirmó que Daniel Bisnogno no pidió ayuda en redes por un problema dental, sino porque la madre de su presunta pareja lo presionó para mover influencias.

“Lo que pasa es que la mamá de Jesús, desesperada porque no dan con lo que tiene su hijo, decidió llevarlo al Seguro Social; Daniel no estaba de acuerdo, pues ha hecho todo lo posible por ayudarlo en clínicas privadas con lo de su salud, pero pues no podía impedir que la mamá lo quisiera llevar”, se contó.

Daniel Bisogno y su presunto novio Especial

rc