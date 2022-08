Daniel Bisogno defiende a Belinda y dice que comparar a Cazzu con ella es "una falta de respeto"

Daniel Bisogno sorprendió a todo el pueblo de México, pues ahora en vez de “tirar hate” como siempre hace, el conductor defendió a Belinda de las comparaciones que se hacen de ella con Cazzu, la actual novia de Nodal.

Y es que Belinda apenas presumió un look con el cabello corto y pintado de rosa, el cual fue comentado en “Ventaneando”.

Durante el programa de Pati Chapoy, todos los conductores chulearon las fotos que le tomaron a Belinda. Sin embargo, Daniel Bisogno fue más allá de eso y la defendió de las comparaciones que se han hecho de Cazzu con ella, cosa que considera una blasfemia.

“Aquí la cosa es que están atreviéndose, porque es una desfachatez y una falta de respeto, a comparar a Belinda con la Cazzu”, inició en sus declaraciones el “Muñe”, recordando que la argentina es cotejada mucho con la Beli, pues le ha copiado looks.

Aunque siguió celebrando a la cantante, pues dijo que “mi Belinda se ve divina”, no dudó en criticar el outfit que uso en las fotos: “no sé quién hizo el vestido, pero no me parece bonito, con toda la garnacha sobresaliente”.