Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia que fue acosada: "Me agarró... nadie dijo nada"

Arianny Tenorio, la novia de Luisito Comunica, denunció que fue víctima de acoso sexual en las calles de la CDMX y que la gente que presenció el hecho no hizo nada para auxiliarla.

A través de sus redes, la modelo venezolana narró: “hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas, no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”.

Arianny Tenorio contó que iba en la calle cuando un sujeto en motoneta se sube a la banqueta y se le acerca: “volteo y pienso: ‘me va a robar’ y agarro mi teléfono fuerte, yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan las cosas y se van, ahora no”.

“Ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas: el hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía dice: ‘Ah, que rico, que no sé qué’”, lamentó.

Arianny Tenorio agregó que intentó darle un golpe a individuo, “¿y el hombre que hizo?, siguió manejando de lo más tranquilo, lento, la gente alrededor nadie vio, nadie dijo nada”.

Tras ello, la famosa dijo que no es la primera vez que la pasa, pues anteriormente le sucedió en el Metrobús, lugar en el que otras mujeres le dijeron que se regresara a Venezuela en vez de ayudarla.

“Una señora se da cuenta y me dice: ‘hazte para acá', pero el sujeto sigue de intenso y sigue a mis espaldas, el Metrobús iba lleno y siento que me agarra con aquel gusto la nalga y yo no dije nada, me volteé y le di un puñetazo con toda mi fuerza en el pecho y le dije: ‘me vuelves a tocar y te parto la cara’ y el hombre dijo ‘yo no fui’, me dio una rabia que se victimizara”, narró.

“Pero ¿Saben qué fue lo que más me dolió de ese día? que yo llegué a mi casa tan triste que me puse a llorar porque las mujeres me dijeron: ‘vete a tu país, extranjera’”, añadió Arianny Tenorio destruída.