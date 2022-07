Marta Guzmán confiesa que un productor la acosó: "Me citó en un hotel"

Marta Guzmán, conductora que recientemente superó el cáncer, reveló que sufrió acoso sexual por parte de un “importante productor” que quiso aprovecharse de posición de poder.

Así lo narró Marta Guzmán a Gustavo Adolfo Infante, periodista al que le señaló ocurrió cuando "este tipo de situaciones estaba normalizadas".

La conductora señaló que el productor se le acercó para proponerle que dejará de dar el clima y tener su propio noticiero, para lo cual la citó para “platicar”.

“Llego con mi suéter aquí, una blusita blanca y mis pantalones. Llegué como un poquito tarde, pasadita de la hora, me siento y me dice: ‘Me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones’”, narró.

Marta Guzmán añadió que esa situación la hizo sentir muy incómoda, pero que eso no le impidió a su acosador seguir:

"¿Qué crees que hice yo? No se me subió lo Guzmán, tristemente. Agarré y me puse mi suéter. Hoy digo eso era acoso y claro que nunca di noticias porque deje plantado a este señor un día que me citó en un lugar que dije: ‘No hay manera de que yo llegue’, En el bar de un hotel", remarcó.