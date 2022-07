Destrozan al baterista de Grupo Firme por hacer playback y "tocar" sin baquetas

Grupo Firme es una de las bandas más populares de la actualidad y cada uno de sus integrantes, en especial Eduin Caz, hacen alarde de ser muy cercanos con sus fans.

No obstante, tal parece ser que dicho cariño hacia el público es pura mentira, pues Grupo Firme fue destrozado por los fans, luego de que descubrieron que el baterista hizo playback durante su participación en los Premios Juventud 2022.

Y es que en los videos que se grabaron de Grupo Firme durante su participación dejaron al descubierto que el baterista fingía que tocaba, pues ni siquiera tenía baquetas en las manos.

Y es que mientras Eduin Caz cantaba “El tóxico”, la cámara hizo un acercamiento al baterista, el cual fue humillado por los fans por querer engañarlos con su participación.

“Creo pensar que no era playback, porque nadie toca los instrumentos”, “dónde quedaron los palillos del de la batería” y “el baterista de Grupo Firme no llevó sus baquetas a los Premios Juventud y aún así sonaron chidos sus toms en este remate, me salió mago”, fueron algunos comentarios.