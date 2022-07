Grupo Firme visita la Casa Blanca y Eduin Caz canta con los cocineros (VIDEO)

Grupo Firme es una de las bandas más queridas de la actualidad, por lo que sorprendió con su presencia a los trabajadores de la Casa Blanca de Estados Unidos.

Grupo Firme y Eduin Caz iban a dar un concierto en Washington D. C., el cual fue cancelado, pero los artistas aprovecharon para visitar la Casa Blanca.

"Presente con el poder Latino y orgullo mexicano. From the White House to the world", señaló Grupe Firme en sus redes, junto a fotos en las que los músicos pasean por la residencia presidencial.

"THE U. S. CAPITOL. Si nosotros podemos ustedes también pueden. Dios me los bendiga familia. LOS AMAMOS. Gracias nuestra gente de Washington, les repondremos ese concierto. No estuvo en nuestras manos la cancelación del evento”, añadió Grupo Firme en otro post.

Posteriormente, Jhonny Caz compartió en sus historias de Instagram que Grupo Firme se metió hasta la cocina de la Casa Blanca, lugar en el que Eduin Caz y el resto de la banda se pusieron a cantar con los cocineros.