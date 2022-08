Mujer acusa a Mau Nieto de haberla drogado: "Se empezó a reír"

Luego de que Mau Nieto fuera señalado de abuso, otra mujer denunció al comediante, pues aseguró que el comediante la drogó.

A través de un hilo de Twitter la mujer llamada Ximena Moreno contó que todo sucedió en la casa de Mau Nieto en una pequeña reunión de cuatro personas.

De acuerdo con el testimonio, la joven y otra persona salieron a fumar y cuando regresaron ella le tomó a su bebida y fue cuando empezó a sentirse mal.

“Entramos de nuevo nos sentamos, le di máximo un par de tragos al gin y seguimos platicando, cómo a los 29/39 min me sentí extraña así que fui al baño. Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado”, se lee en el relato de Ximena Moreno.

Abro hilo “el día que @MauNieto me drogó”… @MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes por que al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea 🚨 para quien se lo encuentre, en cualquier contexto. — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

Una de las personas que estaban con ella en la reunión decidió irse de la casa de Mau Nieto. “Volteo a ver a @MauNieto con cara como de “vale ver… mejor me voy”, como cuando ya sabes que tu amigo hizo una pende… y no quieres ser parte de (o esa hasta hoy ha sido mi percepción) y Mauricio se empezó a reír con esa risa estúpida que tiene cuando está ebrio”, contó la mujer.

La otra persona que se quedó con ella la sacó de la casa del comediante para ponerla a salvo. “Nos fuimos, me ayudo a bajar las escaleras, porque me temblaban las piernas, cuando nos subimos al coche se me empezó a trabar la mandíbula, empecé a rechinar los dientes, me dolía la cabeza. Entre en ataque de pánico, me puse muy paranoica y le dije cosas horribles a 1, no podía dejar de llorar, me cuido toda la noche, creo que no durmió…”, señaló la mujer.

Posteriormente, Mau Nieto había explicado a la mujer que sí colocó una sustancia para alterar los sentidos, pero le dijo que se había equivocado de vaso.

Mau Nieto habla sobre acusaciones en su contra

Después de que Melissa Yamel acusara a Mau Nieto de abuso el comediante publicó un comunicado en sus redes sociales en las que negó los señalamientos en su contra.

El comediante señaló que tomará acciones legales en caso de ser necesario para demostrar su inocencia.