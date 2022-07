¡Al estilo de Madonna! Belinda se besa con dos mujeres en pleno concierto (VIDEO)

Belinda vive su soltería al máximo y ahora la cantante sorprendió a sus fans al darse un “beso de tres” en pleno concierto en Madrid.

Todo sucedió durante la marcha por el orgullo LGBT+ que se realiza cada año en Madrid, España. Belinda ofreció un concierto en el que invitó al escenario a la actriz Lola Rodríguez y a la Drag Queen Valentina.

Al puro estilo de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, Belinda no dudó en besarse con Lola Rodríguez y Valentina en pleno escenario en el evento por el orgullo.

te puede interesar Así reaccionó Belinda al supuesto romance entre Christian Nodal y Cazzu (VIDEO)

"¡Gracias, los amo!", dijo Belinda al público para cerrar su concierto y tras darse el beso de tres con sus compañeras.

Usuarios celebran beso de Belinda

Belinda es una de las artistas más queridas por la comunidad LGBT+, así que con este beso que se dio en la marcha por el orgullo en Madrid, la cantante recibió mensajes de amor y de apoyo por parte de sus fans.

“La explicación que yo le doy a esos besos es que el verdadero amor no tiene sexo, no tiene edad, ni tiempo”, “Eres tremenda. Igual te admiro y te quiero. No te crítico. Si eres feliz, tus fans felices contigo”, “Belinda y Valentina es mi concepto favorito”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Belinda.