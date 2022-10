Gustavo Adolfo Infante le responde a Verónica Castro por acusaciones de acoso: "Tengo la boca grande"

La actriz Verónica Castro exigió una disculpa pública a los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal por sus dichos sobre el escándalo en el que supuestamente la cantante tuvo conversaciones inapropiadas con un grupo de fans menores.

Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Verónica Castro

Gustavo Adolfo Infante no tardó en responderle a Verónica Castro y a través del programa “Sale el sol”, el periodista le mandó un mensaje a La Vero.

Gustavo Adolfo Adolfo Infante dijo que él no habló mal de Verónica Castro, que por el contrario, la defendió y se lanzó contra Jorge Carbajal por haber filtrado los videos de las conversaciones de la actriz. Sin embargo, el periodista se disculpó igualmente, por si ella se sintió ofendida.

“En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde. Desde que salió este señor Youtuber, hablé y dije ¿me parece una falta de respeto lo que está haciendo’, eso fue lo que dije, critiqué al fulano ese. Si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, te ofrezco una disculpa, no lo dije yo”, señaló Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, el periodista aseguró que él no cree que Verónica Castro haya hecho algo, “creo que una mente torcida como la del señor este el que malinterpreta las cosas”, dijo.

Según Ana María Alvarado, Verónica Castro se reunía para platicar con cuatro chicas, y una de ellas se enojó con el grupo y fue ella, quien habría filtrado las conversaciones.

Sin embargo, el resto de las integrantes del club de fans publicaron un comunicado en redes en el que aseguran que Verónica Castro nunca las acosó y que sus papás sabían de las pláticas y que incluso la llegaron a saludar.