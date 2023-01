Actriz revela que fue novia de Eugenio Derbez cuando ella tenía 17 y él 27 años

Eugenio Derbez ha tenido una lista de famosas que han sido sus novias y mamás de sus hijos, sin embargo, parece que el actor tiene varios amoríos que no han salido a la luz, como por ejemplo, cuando Pati Chapoy destapó que había sido pareja de Mara Patricia Castañeda.

Ahora otra actriz confesó que tuvo un romance con Eugenio Derbez, cuando ella apenas era menor de edad y tenía solo 17 años y él 27.

Se trata de Claudia Ivette, quien formó parte del programa infantil ‘Chiquilladas’ e hizo la voz de

Yo tenía 17 años, estaba en ‘Los Gómez’, entré a los 15 y yo fui novia de Eugenio Derbez, él tenía 27 años de edad… Entonces ‘Chachita’ se enteró Claudia Ivette

La actriz recordó que una vez Eugenio Derbez la llamó por teléfono al foro, pero a la Chatita no le gustó nada esa relación, así que no dudó en externar su opinión.

“Me dice '¿Eugenio, el hijo de mi comadre Silvia Derbez?', le digo, 'sí', y me dice 'oye, pero ¿cuántos años tiene Eugenio? 27 y tú Claudia, tienes 17', y me pone cara de mamá de verdad, y le digo 'pues sí, pero…,’ y me dice 'pues está bien, tú disfrútalo, pero piensa algo, son 10 años de diferencia, 10 años, él te lleva y te trae, él ya tiene una hija’”, recordó Claudia Ivette.

La actriz contó que decidió hacerle caso a la voz de la experiencia de Chatita, pero tuvo un noviazgo de 7 meses con Eugenio Derbez.