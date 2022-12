José Eduardo Derbez dice que la ropa de Eugenio Derbez "tenía hongos y olía a humedad" cuando era pobre (VIDEO)

José Eduardo Derbez contó cómo era visitar a su papá Eugenio Derbez cuando era pobre y no era famoso como ahora.

José Eduardo Derbez ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que reveló cuáles eran las diferencias de vivir con su mamá Victoria Ruffo y cuando iba a visitar a su papá, a quien, dijo, veía muy poco en su niñez y adolescencia.

José Eduardo Derbez dice las diferencias de vivir con su mamá y visitar a Eugenio Derbez

El hijo de Eugenio Derbez señaló que con su mamá tenía una vida llena de lujos, sin carencias y hasta con chofer. Mientras que con Eugenio Derbez la situación era diferente, pues dijo que las camas olían feo y la ropa de su papá olía a humedad y tenía hongos.

"En la casa de mi papá, su ropa tenía hongos, olía a humedad; tenía goteras, las camas olían feo; había poca comida, si queríamos pedir, era un pedo porque era 'dile a Vadhir, pues sí pero uno pa' todos'... era austeridad", dijo José Eduardo Derbez.

Señaló que tampoco podían pedir comida a domicilio y en caso de hacerlo era una para todos, ya que también estaba su hermano Vadhir Derbez con ellos.

“Cuando yo iba con mi papá implicaba, muchas veces... bueno, a mi papá no le iba como a mi mamá; entonces era de 'no, pues aquí sólo hay un sabor de cereal'", recordó el actor.

Asimismo, dijo que no sabe si le hizo falta la figura de su padre durante su crecimiento, pero que tampoco quiere ir al psicólogo a averiguarlo.

También recordó que un día Eugenio Derbez fue a la escuela por él, y que José Eduardo Derbez estaba feliz de verlo, pero que su mamá se molestó porque la orden era que las únicas personas que podían ir por él eran su mamá, nana o el chofer.

“A mí sólo me podían recoger de la escuela mi mamá, la nana y el chofer, pero un día va mi papá por mí y obviamente yo no sabía nada de esas cosas y me fui feliz con él. Yo lo veía con cara de preocupación cuando veía su celular, hasta que me dijo que ya me tenía que regresar. Llegando a la casa mi mamá obviamente estaba furiosa y hasta llamó a la policía, seguramente hasta cachetadas hubo", recordó José Eduardo.