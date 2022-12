José Eduardo Derbez revela que Eugenio Derbez lo llevó a Sullivan a ver mujeres: "Estábamos felices"

José Eduardo Derbez sigue exhibiendo intimidades de la relación que lleva con su papá Eugenio Derbez, ahora confesó que un día lo llevó a ver “mujeres de la vida galante” en la famosa calle de Sullivan.

Durante la entrevista que le dio a Yordi Rosado, José Eduardo Derbez contó cómo fue que su papá le habló de sexualidad, pero señaló que no tuvieron una plática muy profunda sobre el tema, pero sí recordó el día que lo llevó a Sullivan.

"Lo más que fue con mi papá, nos llevó a ver mujeres de la vida galante, pero nada más fue de 'véanlas'... Me acuerdo perfecto que me dijo mi papá: 'los voy a llevar'. Fuimos a Sullivan... un ching… están ahí todas y aparte hay hoteles ahí a lado", contó José Eduardo Derbez.

José Eduardo Debrez recordó que también iba con ellos su hermano Vadhir Derbez y que los tres pasaron en el coche para recorrer la calle de Sullivan.

Contó que en ese tiempo Eugenio Derbez ya era famoso, por lo que fue disfrazado para evitar que lo reconocieran.

"Íbamos en el coche Vadhir, mi papá y yo, pero aparte mi papá ya era Eugenio Derbez, entonces llevaba gorra, y nos dijo: 'los voy a llevar a esta calle nada más para que las vean, pa' que vean, o sea, esto es una sexoservidora, hacen esto, ustedes siempre con condón', que lo hubiera mejor aplicado él, pero bueno", contó el hijo del actor.

Recordó que él iba pegado a la ventana para mirar atentamente a las mujeres. "Vadhir y yo estábamos de: '¿qué van a pasar?' y mi papá: 'Ustedes no digan nada, nada más vamos a pasar, las ven'. Me acuerdo perfecto que íbamos Vadhir y yo así, yo con la ventana abajo así (mirando atentamente), pegadito en el coche", dijo el hijo de Eugenio Derbez.

"No me acuerdo que edad tenía, estábamos chiquitos, entonces íbamos en el coche y yo las veía así con unos escotes y yo iba fascinado: 'no manches', mi papá nos dijo: 'ellas se dedican a esto, si algún día quieren con sus amigos, cuídense'... íbamos felices, bueno regresamos a la casa de mi papá, Vadhir y yo, me acuerdo perfecto que llegamos a platicar: 'oye, ¿viste la de enfermerita?' Estábamos felices", señaló José Eduardo Derbez.