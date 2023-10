Critican a Eugenio Derbez tras resurgir VIDEO en el que pide que le trabajen gratis

El actor, comediante y productor Eugenio Derbez está siendo criticado nuevamente, luego de que en redes sociales circula un video de una entrevista que dio hace varios años en la que dijo que quería que trabajaran gratis para él.

Se trata de una conversación que tuvo con Adela Micha hace cinco años, es decir en el 2018, para el Financiero Bloomberg, en el fragmento que está siendo viral nuevamente el creador de personajes como “El lonje moco” dice que buscó a jóvenes para que le llevaran sus cuentas de redes sociales, pero que se molestaba cuando le preguntaban el sueldo que ofrecía.

“Pero les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. (Responden) ‘Si claro que sí, cuánto me van a pagar’. No lo puedo creer, me enoja”, señaló Eugenio Derbez.

“Eugenio Derbez”:

Por las reacciones a sus comentarios en este video.

Mientras que Adela Micha aseguró que estaba de acuerdo con él: “Es increíble, es como: ‘Voy a trabajar con Eugenio Derbez, aunque no me pagues’”.

¿Cuál es el contexto de este polémico comentario de Eugenio Derbez?

Todo comenzó porque en la entrevista original Adela Micha le preguntó si creía que los jóvenes de ahora piensan mucho en el dinero, a lo que él dijo que sí.

“Es otro mundo totalmente opuesto, a mí me habla alguien par aun trabajo y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas para poder decir: ‘Te cobro tanto’, pero (el dinero) no es lo primero en lo que piensas”, comentó Eugenio Derbez antes de su polémico comentario en el que sugiere que quiere que trabajen gratis con él.

Además, el comediante aseguró que la crítica es porque inmediatamente que ofrece un trabajo le cobran, y afirma que él no hace eso.

“Te ponen condiciones: no quieren ir a trabajar, te piden dinero por adelantado y quieren se los pagues ya”, comentó el también productor de televisión y cine.

Entrevista completa de Eugenio Derbez y Adela Micha