José Eduardo Derbez reacciona a los rumores de divorcio de su mamá y Omar Fayad

El periodista Alex Kaffie comenzó a difundir el rumor de que la actriz Victoria Ruffo y el político Omar Fayad se estrían divorciando. Ante dichas declaraciones, José Eduardo Derbez, hijo de la actriz y de Eugenio Derbez, reaccionó ante la noticia.

"Siempre es lamentable que el amor se termine, que un matrimonio llegue a su fin. Tengo confirmada esta noticia; han decidido poner fin a su matrimonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es", aseguró Kaffie en su canal de Youtube, afirmación que causó controversia en medios nacionales.

La periodista Inés Moreno cuestionó a José Eduardo Derbez con respecto a las supuestas declaraciones. El actor aseguró no estar enterado de la noticia y señaló que podría ser falsa. “No pue no tenía idea, pero diario hablo con lo dos y si no me he enterado, supongo que no es verdad, o a menos de que sea sorpresa”, aseguró.

José Eduardo Derbez responde a rumores de separación de Victoria Ruffo. Foto: Captura de pantalla, canal de Youtube de Inés Moreno

Esto podría ser señal de que la información proporcionada por Kaiffe es falsa, aunque Derbez no lo negó por completo y agregó: "Si no, ya nos enteraremos juntos".

Por su parte, Victoria Ruffo dio unas primeras declaraciones al respecto, en las que bromeó sobre los rumores que circulan entorno a su matrimonio. Gustavo Adolfo Infante dijo que intentó contactar a Ruffo, pero que ella dijo que no podía tomar la llamada porque se encontraba "con el abogado". Su contestación fue una broma y después preguntó quién es Alex Kaffie.

El conductor dijo en "De Primera Mano" que la actriz no quiso tomarle la llamada y contestó de manera sarcástica ante los cuestionamientos, pero que desde su punto de vista, las especulaciones son reales.

Aunque ni la actriz ni el exgobernador de Hidalgo han desmentido directamente los rumores, Ruffo emitió un mensaje a través de redes sociales, que hacen dudar de la veracidad de la información proporcionada por Alex Kaffie.

"Mis amores, espero que tengan un excelente fin de semana. Traten de ser felices", escribió la actriz a través de su cuenta de Twitter, texto acompañado de una imagen de Snoopy bailando.

Mis amores,espero que tengan un excelente fin de semana! Traten de ser felices! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/K6vtwyt5Zd — victoria ruffo (@victoriaruffo31) November 3, 2023

DGC