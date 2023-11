Rubén Albarrán de Café Tacvba niega ser un padre desobligado ¿demandará a Ofelia Medina?

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, rompió el silencio y negó ser un padre desobligado, luego de que la actriz Ofelia Medina afirmó que el cantante no se hace responsable de su hija, a poco tiempo de haberse divorciado de su ahora ex esposa Andrea Medina, quien es sobrina de la acusante.

A través de un comunicado, Rubén Albarrán señaló que actualmente se encuentra atravesando una “situación de carácter privado”, en referencia a su divorcio, la cual “está siendo tratada con la debida diligencia ante las autoridades judiciales de mi país".

Tras ello negó ser un padre desobligado: “enfatizar que no he descuidado mis responsabilidades y deberes de conformidad con la legislación vigente. Estas acciones son minuciosamente evaluadas por las autoridades encargadas de abordar estos asuntos".

El líder de Café Tacvba le pidió a sus fans comprensión y respeto, pues las declaraciones de Ofelia Medina han afectado a su familia.

Tras ello, el cantante señaló que no tolerará este tipo de declaraciones: "No entraré en detalles específicos, pero quiero aclarar que esta decisión no debe ser interpretada como una aceptación de las falsedades, ni admisión de culpa ante las acusaciones en mi contra".

Finalmente, Rubén albarrán dijo que considera que las declaraciones realizadas por Ofelia Medina buscan desinformar sin darse cuenta de las consecuencias que eso podría acarrear para los involucrados.

"Estas alegaciones parecen estar motivadas por un claro intento de desinformar y generar antagonismo, sin considerar las serias consecuencias que esto acarrea para las partes involucradas".

"Les agradezco profundamente por las manifestaciones de apoyo y por su respeto hacia este proceso, al abstenerse de difundir información falsa", concluyó el famoso.