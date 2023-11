Ofelia Medina asegura que Rubén Albarrán, de Café Tacuba, no cumple sus responsabilidades como padre

Rubén Albarrán, front-man de Café Tacuba, se encuentra envuelto en polémica, luego de que se revelara que recientemente se divorció y que no se hace responsable de su hija. Así lo señaló la primera actriz, Ofelia Medina, quien es tía de la expareja del músico.

Fue en una reciente entrevista con Matilde Obregón que la actriz reveló que su sobrina, Andrea Medina, hija de su hermano, Alex Medina, estuvo casada con el integrante de Café Tacuba y que recientemente se divorciaron. Asimismo, la actriz señaló que el cantante no cumple con sus responsabilidades como padre y que prohibió a su expareja difundir que estaban casados.

"Andrea ha sido muy cercana a mí siempre, es doctora en antropología, es genetista", dijo Ofelia Medina, quien apuntó que su sobrina, como Albarrán son ecologistas y han luchado por causas: "Se encontraron en la lucha por el agua a los seris konkaak de Sonora", aseguró.

La actriz agregó que la pareja contrajo nupcias: "Andrea es ciudadana norteamericana, aunque es nacida en nuestro Yucatán y ellos se casaron en los Estados Unidos y tienen una hermosísima hija que se llama Cosma", dijo Ofelia Medina.

Asimismo, la primera actriz confirmó que el vocalista de Café Tacuba le prohibió a su sobrina revelar que estaban casados: "No sé por qué. Entiendo a lo mejor porque es una figura tan conocida, un rock star, y Amdrea es una mujer que no le interesa para nada el hacerlo público", dijo.

Agregó que la pareja lleva separada desde hace un buen tiempo y con algunas dificultades, pues Albarrán no atiende sus responsabilidades como padre: "No es que la ayuda, es que no cumple con sus obligaciones. Si tienes un hijo con una persona tienes que ser responsable al respecto y con esa persona también", aseguró Medina.

Síguenos en Google News

DGC