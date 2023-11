Eugenio Derbez prefiere apoyar a la gente de Acapulco en silencio; 'no me gusta hacerlo público'

Hace unos días el Huracán Otis impactó en las costas de Guerrero, causando daño en el patrimonio de miles de habitantes y dejando a millones de personas afectadas. En un encuentro con medios de comunicación, Eugenio Derbez reveló que está apoyando a los damnificados, pero que prefiere hacerlo en silencio.

"Mira, toda mi solidaridad y cariño está con ellos, estamos ayudándolos", dijo el actor, quien se encuentra promocionando su nueva cinta, "Radical", la cual ganó el "Premio del Público" en el Festival de Sundance. Fue durante de la premiere de la película que medios de comunicación preguntaron al histrión su sentir con respecto a los daños ocasionados por Otis.

te puede interesar Anuncian cuarta temporada de 'De viaje con los Derbez' con homenaje a Stanley Kubrick

"No me gusta hacerlo público y más ahorita que estoy en la promoción de una película no quiero que se confunda una cosa con la otra, entonces la ayuda es en silencio, pero sí estamos apoyando", dijo el comediante y actor.

El actor señaló que está muy agradecido con el público por la manera en la que ha recibido la cinta, la cual aborda un tema profundamente conmovedor: "Me siento muy agradecido por el público, ha sido una época de muchos premios, me siento muy honrado con los reconocimientos y con el público ya que gracias a ellos puedo seguir haciendo estás cintas", aseguró.

¿De qué trata 'Radical'?

La cinta sigue la historia de Sergio Juárez, un profesor que llega a una escuela abandonada de una ciudad de fronteriza al norte del país. El docente pondrá todo de su parte para sacar a sus alumnos adelante en un ambiente complicado, envuelto por complejidades como la violencia y el narcotráfico.

te puede interesar Gran Premio de México 2023: Vadhir Derbez convive con fans en el Autódromo Hermanos Rodríguez

"Radical" está disponible en salas de cine y es dirigida por Christopher Zalla, y estelarizada por Eugenio Derbez. Recientemente, Eugenio Derbez estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia presentando su largometraje.

Síguenos en Google News

DGC