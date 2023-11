Anuncian cuarta temporada de "De viaje con los Derbez" con homenaje a Stanley Kubrick.

Una temporada más de "De viaje con los Derbez" se avecina y el primer avance que se liberó está lleno de referencias a una de las cintas más icónicas el cine de terror y de a filmografía de Stanley Kubrick. En La Razón te decimos todos los detalles del siguiente capítulo del reality show.

El popular reality show que documenta las vacaciones de la famosa familia llega a su cuarta temporada y en esta ocasión los Derbez visitarán un hotel completamente aislado y cubierto por nieve, como el la legendaria película de Stanley Kubrick, el resplandor.

En el trailer se puede ver a Vadhir Derbez frente a su padre, quien luce un poco desencajado: "Sabías que si te quedas encerrado mucho tiempo con toda tu familia existe la posibilidad de que te vuelvas loco y quieras matarlos a todos", dice Vadhir.

Eugenio Derbez asegura que eso no le sucederá a él: "Casi te pasa en Marruecos y pasó en una película de Kubrick", agrega Vadhir. "A mí no me gusta el tal Kubrick, nunca pude armar su cubo", responde Eugenio, quien confundió al cineasta con el húngaro Ernő Rubik, creador del cubo de colores Rubik.

Más adelante se puede ver a José Eduardo y a Aitana recreando la mítica escena del plano secuencia siguiendo a Danny Torrance por los tétricos pasillos del hotel. Asimismo, el propio Eugenio reproduce la escena en la que Jack Torrance enloquece y persigue a su esposa hasta un baño, pero esta versión tiene muy marcado el estilo del comediante.

La cuarta temporada de "De Viaje con los Derbez'" se estrenará el próximo 24 de noviembre de 2023 y estará disponible a través de Amazon Prime. Asimismo, todos los integrantes de Los Derbez regresan para la nueva temporada: Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y Aitana Derbez.

