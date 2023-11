Así suena 'Now And Then', la última canción de The Beatles ¿Cómo la hicieron?

A través de su canal de Youtube, la legendaria banda británica The Beatles lanzó una nueva melodía que está desconcertando a propios y extraños. Así como lo lee, querido lector, el cuarteto de Liverpool tiene un nuevo tema y en La Razón le contamos cómo es esto posible.

En estas fechas tan especiales para os mexicanos, los fans de The Beatles reciben un regalo desde el más allá de dos de los integrantes fallecidos del cuarteto, ya que McCartney y Star lograron realizar un nuevo tema gracias a las nuevas tecnologías.

El resultado fue compartido por a través del canal de Youtube de la banda, acompañado de un cortometraje en el que se explica a detalle el proceso para traer de vuelta a The Beatles.

El cortometraje dura apenas 12 minutos y es titulado "Now And Then -The Last Beatles Song". Fue escrito y dirigido por Oliver Murray y cuenta con imágenes exclusivas, además de comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

"Allí estaba, la voz de John, clara como el cristal. Es bastante emotivo. Y todos tocamos acompañándola, es una canción genuina de los Beatles. En 2023, seguir trabajando en la música de los Beatles y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, es algo muy emocionante", dijo Paul McCartney durante el clip.

Por su parte, el carismático baterista del cuarteto de Liverpool agregó: "Fue lo más cerca que estaremos de tenerlo de vuelta en la misma habitación, así que fue muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí, ¿sabes? Fue un sentimiento muy peculiar".

El tema fue compuesto por Lennon, durante aislamiento de cinco años, como una pieza dedicada a su esposa Yōko Ono. Se cree que fue alrededor del mismo tiempo en que escribió y grabó "Free as a Bird" y "Real Love". Tiempo después se demostró que la canción iba dedicada a Paul McCartney ya que en la cinta que se entregó ponía "Para Paul".

Fue hasta 1994 que Yoko Ono Lennon cedió los derechos de la grabación a los miembros sobrevivientes de The Beatles y McCartney, Harrison y Star se propusieron concluir el tema, pero en ese entonces no había la tecnología necesaria para lograrlo.

Luego de que Peter Jackson lanzara "The Beatles: Get Back" en 2022, lo miembros restantes del cuarteto se dieron cuenta de que ya era posible terminar el tema musical y se dedicaron a concluir "Now And Then".

