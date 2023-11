La luz que no puedes ver: ¿La serie de Netflix está basada en una historia real?

Netflix estrenó su nueva serie La luz que no puedes ver este jueves 2 de noviembre y la cual es protagonizada por Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Aria Mia Loberti y Louis Hofmann, entre otros famosos actores.

La historia de la cinta se sitúa a finales de la Segunda Guerra Mundial y trata sobre dos jóvenes, una chica llamada Marie Laure Leblanc, quien es francesa y es ciega, y Werner Pfennig, un soldado alemán.

La chica tiene una señal de radio en la que transmite y habla en contra de los alemanes, así que el ejército de ese país encomienda a Werner que ubique el origen de donde proviene la señal, pero él siente una conexión con Marie.

¿La luz que no puedes ver está basada en un hecho real?

La serie de Netflix La luz que no puedes ver está basada en el libro del mismo nombre, le cual fue escrito por Anthony Doerr. El libro conmocionó tanto a las personas que se llevó un premio Pulitzer en el 2015 y estuvo en la lista de los más vendidos durante dos años en Estados Unidos.

Sin embargo, el libro no está basado en una historia real, sino que se basa en varios momentos clave de la Segunda Guerra Mundial, pero la historia de los personajes principales es ficción.

El director de la serie de Netflix, Shawn Levy ofreicó una entrevista al diario La Vanguardia y ahí señaló que eligió adaptar el libro a una serie porque le impactó la historia entre el padre y su hija, el padre de Marie Laure Leblanc es interpretado por Mark Ruffalo.

Te puede interesar El Negocio del Dolor: La impactante historia real en la que se basa la película de Netflix

“Tengo cuatro hijas. Cuando leí el libro tenía menos. Pero La luz que no puedes ver es una historia de amor entre padre e hija muy poderosa. Daniel está dispuesto a hacer lo que sea, no solo para proteger a su hija, sino para prepararla y que pueda defenderse frente al mundo. Su ceguera es solo una parte de eso. Quiere que ella se sienta poderosa, que es exactamente lo que yo quiero para mis hijas”, señaló el cineasta en la entrevista.

“La escena en la que Jutta y Werner se dicen adios por última vez me emocionó cuando la leí en el libro y luego lo mismo me pasó cuando la leí en el guion. Ni hablemos del día en que la filmamos. Esta serie me permitió el lujo de combinar lo íntimo y lo épico, lo conceptual y lo emocional. Fue un verdadero buffet de oportunidades para un narrador y para un cineasta”, explicó el director de la cinta.