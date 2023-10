El Negocio del Dolor: La impactante historia real en la que se basa la película de Netflix

El Negocio del Dolor es la nueva película de Netflix que está protagonizada por Emily Blunt t Chris Evans, que te sorprenderá porque está basada en una impactante historia real.

¿De qué se trata la película de Netflix El Negocio del Dolor?

La cinta narra la historia Liza Drake (Emily Blunt), una mujer que es madre soltera y que pasa por su peor momento financiero. Se quedó sin trabajo y su hija requiere de un costoso tratamiento financiero. En el borde de la desesperación repite como un mantra: “No renunciaré a mis sueños, haré que mi vida cuente”.

Para salir de la crisis, la mujer encuentra un trabajo al convertirse en visitadora médica para una compañía farmacéutica. Su jefe es Chris Evans, quien da vida a Pete Brenner, un ejecutivo de marketing dispuesto a todo para cumplir las metas de la empresa. Él solo busca su beneficio y para ello necesita a Liza.

¿Cuál es la historia real en la que se basa El Negocio del Dolor de Netflix?

La historia en la que está basada la película de Netflix es el caso de Insys, una farmacéutica que se vio envuelta en un escándalo de sobornos y prescripciones irresponsables de opioides en Estados Unidos.

Insys fue fundada por el millonario John Kapoor y el negocio de esta empresa era contratar a hermosas representantes de ventas que ofrecían incentivos financieros a los médicos, sobornándolos para que escribieran tantas recetas como pudieran sobre medicamentos que Insys fabricaba, pero que eran potencialmente peligrosos y adictivos para los pacientes.

Pues los productos contenían fentanilo y eran disfrazados de simples analgésicos, lo que provocó grandes problemas legales y éticos. En el 2020, Kapoor fue sentenciado a 66 meses de prisión por sobornar a médicos.

El caso se publicó en un artículo en The New York Times, publicado por Evan Hughes en 2018. El cual luego fue publicado en forma de libro bajo el título: ‘Pain Hustlers: Crime and Punishment at an Opioid Startup’.

¿Cuándo se estrena El Negocio del Dolor en Netflix?

La cinta protagonizada por Chris Evans y Emily Blunt se estrena este 27 de octubre en la plataforma de Netflix, recuerda que todos los contenidos nuevos llegan al streaming a las 2:00 am.