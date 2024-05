Tras los indecisos

En medio de incidentes evitables la Marea Rosa se entregó oficialmente a Xóchitl Gálvez.

Fue un acto que le vino bien a la candidata opositora, porque su campaña además de complicada ha estado marcada por varios traspiés, Xóchitl se vio de nuevo plena.

Por todos los medios han tratado de hacer ver que no era el cierre de campaña, si no lo era, lo parecía. El acto multitudinario le permitió mostrar el músculo, porque hasta ahora en este terreno la candidata del oficialismo ha llevado mano.

A 15 días de las elecciones estamos en algún sentido donde empezamos. La diferencia del inicio es que el candidato de MC ya juega un rol y muchas miradas se van dirigiendo a él, porque si no es que sea una opción, es un personaje que llama la atención con un discurso en que intenta involucrar particularmente a los jóvenes, Máynez ya es parte del imaginario colectivo en el proceso.

Sin embargo, la elección sigue estando en los terrenos de las dos candidatas. Por más que las encuestas muestren una ventaja considerable de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez está en los espacios de ciertos sectores de la sociedad, habrá que ver si en estos 15 días le alcanza para convertirse en una competidora que obligue a una narrativa diferente.

Va de nuevo, la encuesta definitiva será la del día de las elecciones. No se sabe qué tanto muchas de las personas entrevistadas en los sondeos respondieron en función de lo que van a hacer en las urnas, y qué tanto son respuestas que esconden lo que eventualmente vayan a decidir.

Pudiera estar de por medio el temor a perder los programas sociales o el no querer contestar por las razones que se quiera. Asimismo, también es necesario considerar que las encuestas en algunos casos se han venido aplicando a personas que no necesariamente estaban en el muestreo original, ya sea porque no estaban en sus domicilios o porque de plano se negaron a contestar.

Estas consideraciones pudieran estar construyendo escenarios con variantes, pudieran variar los resultados de las encuestas, lo que podría colocarnos ante situaciones en donde no tengamos a la vista toda la película de lo que está pasando. La ventaja que tiene Claudia Sheinbaum podría, bajo esta circunstancia, ser menor de la diferencia que hoy se reporta.

El voto oculto es siempre un factor a considerar. Las elecciones para gobernadora del Edomex mostraron variaciones que dejan antecedentes. Se presumía que la ventaja de Delfina Gómez era de dos dígitos, cercanos a los 20 puntos, sobre Alejandra del Moral. Al final la diferencia fue sustancialmente menor, ocho puntos, que a pesar de que no pusiera en riesgo el triunfo de la morenista sí vino a demostrar variantes que tenían que ver, entre otros elementos, con el voto oculto.

Estos 15 días serán de la movilización y de los intentos de convencer a quienes no han decidido su voto. El número de indecisos es alto, lo cual en el papel le conviene a Xóchitl Gálvez. Los indecisos serán el centro de atención de la candidata de la oposición y la del oficialismo, Claudia tiene que buscar la contundencia de su eventual triunfo.

Sin embargo, en un sector de la ciudadanía, más allá de la polarización y diferencias con el Gobierno, existe la convicción de que se le tiene que otorgar una segunda oportunidad al actual gobierno para que pueda consolidar su proyecto.

Lo que también puede enfrentar Claudia es que en algunos casos el rompimiento con el gobierno es total y que por ningún motivo quieren refrendarlo.

Estamos a 14 días de saber todo ello y más.

RESQUICIOS.

Independientemente de la forma en que se haya desarrollado el debate de anoche estaban dadas las condiciones para que se pudieran confrontar propuestas. Una de las claves estaba en las preguntas que se hicieron entre los aspirantes, fueron 15 de cada uno y se ha seleccionado una de cada uno. Ya conocerá todas las preguntas y entenderá la dificultad de seleccionar una de cada uno.