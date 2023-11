Denisse Guerrero de Belanova confiesa por qué se retiró de los escenarios: 'nada tenía sentido'

Denisse Guerrero, la emblemática vocalista de Belanova, rompió el silencio y reveló por que decidió abandonar los escenarios y la música de manera repentina y súbita, lo cual dejó a sus fans sumidos en la tristeza y la incertidumbre respecto a ella.

Cabe recordar que Denisse Guerrero reapareció hace unos meses luego de haberse mantenido alejada de los reflectores por cinco años. Ahora la artista regresará junto a sus compañeros de Belanova los escenarios y se presentará en festivales como el Bésame Mucho.

De esta manera, Belanova volverá a deleitar los oídos de cientos de miles de fans con éxitos inmortales como “Rosa pastel”, “Baila mi corazón” y “No me voy a morir”, los cuales marcaron a diversas generaciones.

Denisse Guerrero fue entrevistada por la revista Glamour y durante la charla reveló cuales fueron los duros motivos que la llevaron a decidir alejarse de los escenarios sin informarle nada a sus fans. Y su razón fue una con la que cualquier persona se puede identificar: una crisis existencial.

"Veía a todas las personas que me rodeaban y pensaba: ‘bueno, sí, están durmiendo. Ellos se desvelan y hacen esto porque tienen para quién o para qué hacerlo’. Me encontré con ese cuestionamiento para mí misma y me pregunté: '¿y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? (...) Empecé a pensar que nada tenía sentido", narró la cantante.

Denisse Guerrero agregó que actualmente se siente bien, feliz con ella misma, que se dio cuenta que no necesita de nadie en su vida para ser plena y que su naturaleza es crear porque le da sentido a su vida.

Asimismo, Denisse Guerrero contó que en los años de su retiro sufrió diversas situaciones que la marcaron de por vida: su padre murió y padeció una devastadora y mortal enfermedad.

Detalló que le quitaron "un tumor gigante que pesó casi dos kilos", el cual tenía “un 50 por ciento de probabilidad de que fuera cancerígeno".

Esa enfermedad la hizo ver la vida de otra manera: "Soy muy joven para morir, la vida vale la pena".