Niurka confiesa que le fue infiel a Juan Osorio con Mauricio Islas: 'se lo devolví'

Niurka Marcos volvió a dejar bien claro por qué es la “mujer escándalo”, pues la famosa madre del nepo baby de Emilio Osorio reveló que le fue infiel a Juan Osorio cuando eran pareja, ni más ni menos que con el actor Mauricio Islas.

Pero esto no fue porque Niurka quisiera tener una romance fuera del matrimonio y porque haya cedió ante los antojos de la carne, sino porque Osorio la engañó en el año 2000 con una bailarina.

''Es que Juan me prometió que me iba a dar, poner un departamento y me tiene viviendo no sé en casa de quién (…) yo te lo digo porque sé que ustedes están separados”, le dijo la mujer a Niurka en es ese entonces.

Ahora, a través de su podcast ''Pequeño Detalle con MamáNiu'', la cubana reveló que Juan Osorio la engañó tres veces. Ante ello, Niurka decidió también irse a divertir, pero con un hombre más bello, hermoso, sensual y guapo.

''Ahí fue donde le puse los cuernos con Mauricio Islas, eso nadie se enteró, pero se lo devolví'', pronunció Niurka, dejando claro que con ella nadie se mete.

"Él no lo va a decir nunca porque es un caballero y los caballeros no tienen memoria, pero él y yo sí que la tenemos", reconoció la “mujer escándalo”.

Al respecto, Mauricio Islas fue cuestionado por la prensa, pues querían saber más respecto a su amorío con Niurka. Sin embargo, tal y como dijo la cubana, el actor no emitió ni una sola palabra al respecto.

"Yo no tengo memoria. 'No tengo nada que decir sobre mi amiga Niurka, la verdad es que la quiero mucho, la conozco desde hace muchísimos años, la quiero mucho'', señaló Mauricio islas sobre sobre el asunto amatorio e infiel mencionado en el podcast de la “Mamá Niu”.