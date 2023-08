Emilio Osorio ya no usará los apellidos de sus padres; así es su nuevo nombre artístico

Emilio Osorio es conocido por ser el nepo baby de Niurka Marcos y Juan Osorio, personalidades de la farándula que han intentado que su carrera despegue… pero el resultado de ello ha sido solo cringe. Es por ello que el joven anunció que ahora que terminó “La casa de los famosos México” dejará de usar los apellidos de sus padres en el medio y anunció cuál será su nuevo nombre artístico.

En una entrevista que ofreció a Mara Patricia Castañeda junto a la Wendy y Nicola Porcella, Emilio Osorio anunció que desea que la genta lo ubique por sus propios méritos y no por ser hijo de la mujer escándalo y un productor de telenovelas, por lo que de ahora en adelante será conocido de otra manera.

Emilio Osorio Especial

No obstante, antes de hacer su anuncio contó que le pidió permiso a sus papás para tener un nuevo nombre artístico y, para su buena suerte, sí le dieron permiso. Es por ello que a partir de este día quiere que todo mundo le diga Emilio Halcón... justo como los informantes del crimen organizado.

“Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así… justo el ‘Halcón’ ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos. Lo decidió la gente y lo decidió el infierno, la neta es un nombre que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya lo hago”, dijo el nepo baby.

Emilio Halcón, antes Osorio Foto: Especial

Respecto a por qué Halcón, Emilio dijo que ese apodo se lo pusieron sus compañeros del Team Infierno durante “La casa de los famosos México”, pues siempre se ponía a escuchar las conversaciones ajenas y luego se iba a contarlas a los demás.

“Lo decidió la gente y lo decidió el infierno. La neta es un nombre con el que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya, lo hago”, explicó, implicando que no tiene la capacidad de decisión por sí mismo y depende de la aprobación ajena para hacer algo.