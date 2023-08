Así se reencontró Emilio Osorio y su mamá Niurka: 'Te extrañamos, perro'

Emilio Osorio fue expulsado de “La casa de los famosos México” y cuando su mamá Niurka lo quiso ir a ver y recoger no la dejaron pasar ni a ella ni a su familia al foro, posiblemente por la mala fama que desató durante la participación de su hijo en el programa.

A través de sus redes, la cubana más escandalosa compartió que ni a ella ni a sus otros hijos los dejaron entrar al foro de “La casa de los famosos México”, por lo que se quedaron en una estación de servicio.

No dejaron entrar a Niurka y familiares a el foro😱



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/HItcrrpuOn — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) August 12, 2023

"Bueno mi gente, aquí estamos en un K. No nos dejaron entrar, digo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera sido bueno que invitaran a su hermanito, a todos. Pero estoy contenta, me encantó todo lo que dijo, lo entendimos fuerte y claro, su mensaje fue muy directo, nada subliminal", dijo Niurka.

No obstante, no todo fue tragedia para la mujer escándalo, pues, pese a que esperó un rato afuera del foro, eventualmente tuvo la oportunidad de reunirse con Emilio Osorio, en un momento que desató ternura en redes, pues nadie pensó que la cubana tuviera corazón.

El momento fue captado en video y subido a redes sociales, y en el clip se aprecia a Niurka y sus hijos Romina y Kiko Marcos, mientras se reencuentran con Emilio, a quien abrazan con efusividad y emoción.

“Te extrañamos, perro”, le dijo su hermana al ex de Karol Sevilla; “Mira lo que te traje”, le dice por su parte su mamá Niurka mientras saca una manta con un diseño del ‘Team Infierno’, el cual estuvo conformado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Apio Quijano y Emilio. El resto de ellos ahora serán enemigos y competirán por el premio.