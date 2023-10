Niurka le dice a Lis Vega que 'parece payasito' por sus cirugías (VIDEO)

Niurka es la “mujer escándalo” y siempre que tiene una cámara frente a ella empieza a soltar verdades que duelen, incomoda y generan nota y polémica. Ahora, la madre cubana del nepo baby de Emilio Osorio se le fue con todo a Lis Vega afirmó que le quedó la cara como de payaso por todas las cirugías estéticas que se ha hecho.

Niurka asistió como invitada al programa SNserio, en el cual el presentador puso una foto de Lis Vega y le pidió a la cubana su experta opinión respecto a que si creía que su paisana se ha hecho diversas cirugías estéticas.

Niurka, sin dudarlo, pronunció: “Mucho, mucho. Se dio en la madre. No jodas. Qué pe**”.

Tras ello, la famosa mujer escandalosa dijo que Lis Vega no necesitaba las cirugías estéticas y que lo único que hizo fue desgraciarse.

“Ella era muy linda, no mam**, exageró en todo, ahorita en esa (foto que se mostró) se ve bien, hay una en que se le ven los pómulos así, que parece payasito. Lis Verga tenía una cara natural bella”, señaló.

Asimismo, Niurka asegura que la producción del programa utilizó buenas fotos, pues dijo que ha visto en redes unas imágenes de ella que la han dado asco y repulsión: “Y déjenme decirles que fueron bonitos, bellos, buenas personas aquí en la producción, porque hay otras fotos en internet que le dan en la madre”.

Como era de esperarse, los fans manifestaron sus comentarios y se pusieron a favor de Niurka, remarcando que se deshizo la cara con su obsesión con las cirugías estéticas y nula autoestima.

"La neta si estaba muy bonita Liz Vega, su cara finita, lástima que empezó con las cirugías”, “Por fin le doy la razón a esta mujer, la cagó Liz era hermosa no ocupaba nada. Lis era belleza natural, si se apagó su belleza con tanta cirugía que no necesitaba” y “Qué triste es tener nulo amor propio y no aceptarse, no estaba mal, pero cedió ante presiones y ahora tiene boca de pez”, dijeron.