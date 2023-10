Soy tu fan lanza temporada 3 con Charly embarazada ¿Cuándo y dónde se estrena?

Soy tu fan es una de las series más queridas en México y ahora volvió a sorprender a los fans al anunciar el estreno de una tercera temporada.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Soy tu fan?

La tercera temporada de la serie se estrena el próximo 15 de noviembre, a través de la plataforma de Star Plus. Tendrá ocho capítulos que duran 30 minutos cada uno.

¿De qué se tratará la tercera temporada de soy tu fan?

El tráiler de la nueva temporada de la serie ya se dio a conocer y revela detalles de las aventuras y los problemas a los que se van a enfrentar sus protagonistas.

En esta historia Charly y Nicolás están intentando tener un hijo, pero todas las pruebas salen negativas, así que deciden probar con medicina alternativa, así que se van con un chamán para que les ayude a revelar por qué no se pueden embarazar y es ahí cuando ella descubre que en realidad no quiere ser mamá, pero finalmente sí se embaraza.

Mientras que la historia de Iñaki sufre una sobredosis y no se acuerda de nada así que vuelve con su ex pensando que todavía están juntos, así que para ella será difícil lidiar con él y revelarle que ya no son pareja para que puedan volver a sus vidas normales.

Rocío y Diego también enfrentan sus propios problemas, pues Rocío solo quiere tener una vida normal, mientras que Diego solo se preocupa por sus números en las redes sociales y por cómo se ve.

Elenco de Soy tu fan 3