Nuevo álbum de Bad Bunny rompe récord y se convierte en el más escuchado de 2023

La plataforma de streaming Spotify informó a través de un comunicado que el nuevo álbum de Bad Bunny se convirtió en el reproducido en un sólo día en 2023. "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" es el título de la séptima producción del puertorriqueño, el cual está dando de hablar en todo el mundo.

"El 13 de octubre, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' de Bad Bunny se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en 2023 hasta ahora", se lee en con comentario emitido por parte de la plataforma musical. Es importante recordar que el Conejo Malo fue el artista más escuchado en Spotify por tres años consecutivos, en 2020, 2021 y 2022.

Asimismo, en julio de 2023, el álbum "Un Verano Sin Ti", en el que se pueden escuchar temas como "Ojitos Lindos" y "Neverita", se convirtió en el álbum más escuchado de todos los tiempos en la historia de Spotify a nivel mundial.

¿Qué significa 'Hibiki', título del nuevo tema del puertorriqueño?

Se trata de una palabra de origen japones que hace referencia a la conexión con las emociones o con la naturaleza. Puntualmente, Hibiki significa "armonía" o "eco", pero en el tema puede referirse a una bebida.

Existe un whisky japonés con ese nombre y que Bad Bunny a revelado es una de sus bebidas favoritas. Dicha marca es producida en Osaka y tiene un costo de alrededor 98 mil pesos mexicanos.

¿Qué dice la letra de 'Hibiki'?

Imaginándote, metiéndome de to'

Preguntándole a Dio' el por qué

No me levanto tocándote

Aquí, mirando el reloj

Que no para de dar vuelta' como yo



Y ando por ahí, bebiendo en la ciuda'

Buscando qué hacer desde que tú no está'

De tu cuerpo, ya yo soy usuario

Y el tocarte se volvió necesario



Y ando por ahí, bebiendo en la ciuda'

Buscando qué hacer desde que tú no está'

De tu cuerpo, ya yo soy usuario

Y el tocarte se volvió necesario



Y ando bien loco, mezclando humo y alcohol

Viendo salir el Sol

Mirando la' foto' tuya en casa con mi short

Regresa ya, por favor



Que yo te di de todo y, mami, me dejaste solo

Tú era's' mi tesoro, pero ya no brilla el oro

En las noches oro, pero tú no me haces coro

A cien por el Teodoro



Ey, ey, ey, ey



Te convertiste en mi vicio

Baby, te lo meto si me das permiso

Quisiera verte, aunque sea por Apple Vision

Jalarte por pelo, despeinarte to'a

Después te doy chavo pa'l beautician



En ese totito cabe perfecto mi bicho

En la G-Wagon, ya no estamos pa' Expedition

Los polvo' contigo, ma, son special edition

Te lo juro, estoy quitao, hace tiempo no chicho



Esperando a verte, eh-eh

Vale la pena esperarte, eh-eh

Baby, no quiero perderte, eh-eh

Estoy puesto pa' preñarte, eh-eh



Ey, comiéndome las luces y to' los pares

Bebiendo whisky y fumando gare', ay

Tirando celulares, ay

Depresivo al care', ay



Ey, buscando una shorty (shorty)

Que el corazón me repare

Mami, que me beses y me lo pare

Pero, ey, no hay una que a ti se compare



No-no, no-no, no-no

No, no, ey



Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad

Buscando qué hacer desde que tú no estás

De tu cuerpo, ya yo soy usuario

Y extrañarte se volvió mi diario

