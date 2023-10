Nuevo álbum de Bad Bunny: ¿Con quiénes colabora el reguetonero y en qué canciones?

Los fanáticos de la música y el reguetón están vueltos locos con el nuevo álbum de Bad Bunny, quien tenía sumamente pendientes a sus seguidores por la llegada de los nuevos temas. El día por fin llegó, y en las plataformas de música ya se pueden escuchar "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", por lo que en La Razón te decimos quiénes colaboran con Benito Antonio Martínez en esta ocasión.

"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes", escribió el Benito Antonio Martínez en su cuenta de Instagram tras lanzar el nuevo material.

Todos en la industria de la música esperaban el día para descubrir con quién colaboraría el puertorriqueño en esta ocasión, pues se ha mostrado versátil durante su carrera, haciendo colaboraciones con artistas de todos los géneros. Ya tuvo un éxito enorme junto a los colombiano Bomba Estéreo, con la tijuanense Julieta Venegas y hasta con Gorillaz, la banda británica de dibujos animados.

Asimismo, Bad Bunny ha colaborado con Becky G, Farruko, Maluma, Karol G, Drake, Marc Anthony y hasta el mismísimo Will Smith. También ha incursionado en el regional mexicano junto a Grupo Frontera con "Unx100to".

El misterio por los nuevos colaboradores del Conejo Malo ha sido develado y en La Razón te decimos quiénes son y cuáles son las canciones que puedes escuchar en "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", álbum compuesto por 22 canciones.

¿Quiénes son los colaboradores de Bad Bunny?

Young Miko

Eladio Carrión

Feid

Arcángel

Ñengo Flow

De La Ghetto

Mora

Bryan Myers

¿Qué temas podemos escuchar en el nuevo álbum?

“Nadie Sabe” -

“Monaco”

“Fina” (con Young Miko)

“Hibiki” (con Mora)

“Mr. October”

“Cybertruck”

“Vou 787″

“Seda” (con Bryant Myers)

“Gracias por Nada”

“Telefono Nuevo”

“Baby Nueva”

“Mercedes Carota” (con YOVNGCHIMI)

“Los Pits”

“Vuelve Candy B”

“Baticano”

“No me quiero casar”

“Where She Goes”

“Thunder y Lightning” (con Eladio Carrión)

“Perro Negro” (con Feid)

“Europa :(” (Interludio)

“Acho PR” (con Arcángel, Ñengo Flow y De la Ghetto)

“Un preview”

