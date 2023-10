Ana María Alvarado responde a Wendy Guevara tras llamarla 'argüendera'; '¡pero si hola!'

Hace unos días, la polémica envolvió a la periodista de espectáculos Ana María Alvarado y a la influencer del momento Wendy Guevara, luego de que la conductora de "Sale el sol" arremetiera en contra del nuevo reality de la ganadora de La Casa de los Famosos.

A Wendy Guevara no le parecieron para nada los comentarios de la conductora de televisión y lanzó una serie de polémicas declaraciones: "Esta señora es bien argüendera, se dedica al argüende", dijo la influencer en una transmisión en vivo.

Ya encarrerada, Wendy Guevara dijo que en "Sale el Sol" han hablado mal de ella en repetidas ocasiones porque es "corriente" y "porque no tuvo estudios": "La gente que no hemos tenido estudios y que venimos de barrio,que la mayoría de esas personas no hemos tenido estudios porque carecimos de muchas cosas desde pequeños, todas esas personas son las que ven su programa", sentenció Wendy.

"Le quiero decir que toda la gente que hagan conciencia, de que toda la gente de la que hablan mal y se expresan de mí de corriente, de vulgar, de mundo bajo, tengan cuidado con lo que ven en televisión, los invito a que ya no vean su programa", apuntó la ganadora de La Casa de los Famosos.

Ana María Alvarado responde a Wendy Guevara

Ante estos comentarios, la conductora no quiso dejar las cosas así y respondió durante el programa "Sale el Sol" a Wendy Guevara, quien la llamó "argüendera". Dijo que se debe acostumbrar a las críticas y negó haber hablado mal de ella en algún momento.

"Argüendera..., ¡pero si hola! Argüendera tú y yo, eso no es ofensa", comenzó la conductora con su respuesta. "Cuando uno ve un programa, una película o una obra de teatro, todos tenemos el derecho de expresar si nos gusta o no, porque de eso trabajamos", continuó Ana María Alvarado.

"Luego dice que no le importan las críticas pero si le acaban importando, debes acostumbrarte. Está bien que se defienda y que diga lo que a su derecho conviene", apuntó la conductora.

"Jamás he dicho que eres corriente, jamás he hablado mal de ti. Te echamos muchas porras en la casa. Al revés, dije que me caes muy bien, te me haces muy divertida y muchas otras cosas que podrás checar en los videos", aseguró Ana María Alvarado.

