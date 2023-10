Ana María Alvarado tunde la serie de Wendy Guevara y la influencer explota en su contra

Hace unos días la conductora Ana María Alvarado dio su opinión con respecto al nuevo reality show de Wendy Guevara, el cual se titula "Wendy: perdida pero famosa". Los comentarios de la periodista no fueron bien recibidos por la influencer, quien ya emitió un respuesta.

Fue en el programa "Sale el Sol" en donde Ana María Alvarado dio a conocer su opinión con respecto al nuevo programa de Wendy, el cual está disponible en la plataforma Vix. La conductora señaló que la serie se nota improvisado y de muy mala calidad.

"El reality no está malo, sino lo que sigue, mal hecho, muy improvisado, muy al aventón", dijo Alvarado, quien aconsejó a sus compañero que no lo vieran. De la influencer dijo: "La están poniendo en un lugar que la están sobreexponiendo".

Wendy Guevara responde a críticas de Ana María Alvarado

A través de una transmisión en vivo le preguntaron a la influencer su opinión respecto al comentario que hizo la conductora de Imagen. Dijo que a ella tampoco le gustaba la emisión en la que participa Alvarado y arremetió en contra de la comunicadora señalando que "se dedica al argüende".

"A mí no me gusta su programa aunque haya ido una vez o creo que ni estaba ella cuando yo fui", dijo Wendy, quien agregó: "Esta señora es bien argüendera, se dedica al argüende".

Ya encarrerada, la influencer dijo que en la emisión han hablado mal de ella en repetidas ocasiones porque es "corriente" y "porque no tuvo estudios": "La gente que no hemos tenido estudios y que venimos de barrio,que la mayoría de esas personas no hemos tenido estudios porque carecimos de muchas cosas desde pequeños, todas esas personas son las que ven su programa", sentenció la influencer.

"Le quiero decir que toda la gente que hagan conciencia, de que toda la gente de la que hablan mal y se expresan de mí de corriente, de vulgar, de mundo bajo, tengan cuidado con lo que ven en televisión, los invito a que ya no vean su programa", agregó Wendy Guevara.

"Si ustedes se encuentran a estas personas en la calle les van a hacer el feo, porque tan sólo se expresan así de una persona porque no pude tener estudios porque carecía de muchas cosas. Las personas de comunidades de bajos recursos son las que consumen su programa", dijo la ganadora de La Casa de los Famosos.

DGC