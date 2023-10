Santa Fe Klan rompe el silencio y dice cómo fue que se enteró de la muerte de Lefty SM

Fue hace apenas unas semanas que se dio a conocer el asesinato del rapero sonorense Lefty SM, quien es recordado por el tema "Por mi México", el cual interpreta junto a Santa Fe Klan. Fue el guanajuatense quien en una reciente entrevista relató cómo fue que se enteró de la muerte de su amigo.

En el programa "Escorpión Al Volante", del youtuber Alex Montiel, Ángel Quezada, nombre de pila de Santa Fe Klan, rompió el silencio y detalló cómo fue que vivió la muerte de uno de sus amigos, a quien vio dos días antes de que lo asesinaran.

El rapero guanajuatense dijo que tanto él como e Lefty SM fueron parte de la generación de raperos que abrieron la puerta a colaboraciones con artistas de otros géneros musicales. Señaló que fue por ese motivo que el rapero sonorense recibió muchas condolencias por parte de toda la industria musical.

te puede interesar Critican a Santa Fe Klan por cancelar show en Tijuana y aparecer cantando en una fiesta

"Siempre lo miré haciendo rap y él también fue parte del cambio", dijo Quezada, quien agregó: "Por eso le pegó a todos, porque tenía muchas amistades, no nada más del rap".

Relató que cuando se enteró de la muerte de Lefty SM fue al hospital de inmediato y detalló que no lo podía creer: "Me fui al hospital, agarré dos tres carnales y les dije: 'Vámonos, vénganse', y me fui al hospital, en donde les dije: '¿Es verdad?', porque yo quería que me dijeran que no era verdad", dijo Santa Fe Klan.

Señaló que cuando llegó vio camionetas y patrullas, por lo que dedujo que la noticia era real. Ingresó al estacionamiento del hospital en un carro y compartió un momento con los seres queridos de su amigo: "Ahí estuve con ellos, con el dolor de la raza que apoyó siempre a Lefty", relató.

Síguenos en Google News

DGC